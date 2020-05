Gantz deixa presidência do Parlamento de Israel, como previsto

Benny Gantz renunciou ao cargo de presidente do Parlamento de Israel, conforme previsto no acordo de coalizão fechado com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, informou o próprio Gantz em uma carta enviada aos deputados.

"De acordo com as regras do Knesset [Parlamento de Israel], anuncio a vocês que estou renunciando ao cargo de Presidente do Parlamento", escreveu Gantz.

Netanyahu e seu ex-rival político, Gantz, chegaram a um acordo para formar um governo de coalizão com o qual selaram o fim da mais longa crise política na história de Israel.

Os dois se enfrentaram três vezes nas urnas em menos de um ano.

À frente do partido "Azul e Branco", Gantz concordou, no final de março, para surpresa geral, de abandonar o confronto e chegar a um acordo com Netanyahu, apesar de ser acusado de corrupção, abuso de confiança e peculato em vários casos.

No final de março, Benny Gantz foi eleito Presidente do Parlamento e foi acordado, conforme o pacto com Netanyahu, que renunciaria antes de ser empossado pelo novo governo na quarta-feira.

Espera-se que o novo executivo seja formado pela direita de Netanyahu, seus aliados ultra-ortodoxos e personalidades de centro-esquerda próximas a Gantz.

O ex-presidente do Parlamento, Yuli Edelstein, foi nomeado ministro da Saúde por Netanyahu na noite de terça-feira, um importante portfólio de notável orçamento, devido à pandemia de coronavírus.