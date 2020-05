Grupo Estado Islâmico reivindica atentado em funeral no Afeganistão

O grupo extremista Estado Islâmico (EI) reivindicou nesta terça-feira (12) o atentado suicida lançado contra participantes do funeral de um comandante da polícia afegã de Nangarhar, no qual 24 pessoas morreram e 68 ficaram feridas.

"O jihadista Abdallah al Ansari atingiu as forças e as milícias aliadas em Nangarhar, detonando seu cinto de explosivos (...) e matando e ferindo 100 apóstatas", reportou o EI em um comunicado publicado pela rede social Telegram. O grupo não mencionou outro atentado executado também nesta terça-feira contra um hospital da capital, Cabul, no qual morreram pelo menos 14 pessoas.