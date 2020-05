Twitter vai permitir teletrabalho permanente para alguns funcionários

O Twitter anunciou nesta terça-feira (12) que vai permitir que alguns de seus funcionários trabalhem em casa permanentemente, mesmo depois que as medidas de contenção do coronavírus forem totalmente levantadas.

A rede social americana é a primeira grande empresa de tecnologia a tomar medidas drásticas relacionadas ao teletrabalho.

"Se nossos funcionários tiverem um cargo e uma situação que lhes permitam trabalhar em casa e quiserem fazê-lo indefinidamente, permitiremos que isso seja possível", disse um porta-voz do Twitter à AFP.

"Caso contrário, nossos escritórios vão recebê-los calorosamente com precauções adicionais quando considerarmos que não será arriscado retornar para lá", acrescentou.

O Twitter especificou que, "com raras exceções", seus escritórios vão permanecer fechados até setembro e que qualquer reabertura será "deliberada, intencional, gradual e caso a caso".

Nenhuma viagem de negócios deve ocorrer antes de setembro e os eventos corporativos programados para 2020 que exigem presença física estão cancelados.

De acordo com o site BuzzFeed News, essas diretrizes foram enviadas por e-mail pelo chefe e fundador do Twitter, Jack Dorsey, aos funcionários do grupo na terça-feira.

Em meados de março, a rede social determinou que seus empregos trabalhassem em casa em todo o mundo, devido à pandemia.

Outros gigantes da internet tomaram decisões semelhantes para proteger suas equipes, incluindo Google, Apple e Facebook.

O Google e Facebook adiaram o retorno aos escritórios até 2021.