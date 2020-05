Reino Unido vai retomar produção de cinema e TV

O Reino Unido confirmou a retomada as produções de televisão e cinema, paralisadas desde 23 de março, quando foi decretado o isolamento total, por causa da pandemia do novo coronavírus.



Segundo o site Screen, o departamento de Cultura do Reino Unido afirmou que as atividades podem ser retomadas na sexta-feira, 15, desde que sejam respeitadas as medidas de distanciamento social e higiene.



"O governo está trabalhando proximamente com o setor para entender como diferentes tipos de produções podem respeitar medidas de distanciamento e confiamos que o pessoal de TV e do cinema terá maneiras seguras de voltar ao trabalho", disse um porta-voz do departamento ao site.