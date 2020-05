Comunicado do Business Wire :NetApp

A NetApp (NASDAQ: NTAP), líder em serviços de dados na nuvem, anunciou hoje a nomeação de Cesar Cernuda como presidente da NetApp com vigência a partir de julho. O novo executivo se subordinará a George Kurian, CEO da empresa. Ele liderará nossas operações globais de acesso ao mercado, o que abrange vendas, marketing e suporte. Cernuda entra para a NetApp vindo da Microsoft, onde era presidente da Microsoft América Latina e vice-presidente corporativo da Microsoft Corporation. Ele traz uma ampla experiência no comando de transformação empresarial, desenvolvendo equipes diversas e de alto desempenho, e conduzindo negócios de nuvem bem-sucedidos. No cargo de presidente, Cernuda seguirá evoluindo a estratégia e a organização de acesso ao mercado da NetApp® para acelerar o crescimento ao transformar a forma como abordamos o panorama de clientes em transformação e capturamos novas oportunidades em crescimento, particularmente no espaço de nuvem.

As tecnologias atuais e o acelerado ritmo da inovação digital têm criado novas oportunidades para que organizações envolvam e atendam a seus clientes. Para aproveitar essas oportunidades, as organizações de marketing, vendas, serviços e suporte da NetApp serão combinadas sob a liderança de Cernuda para criar uma organização de acesso ao mercado integrada e global. A experiência de Cernuda em importantes negócios globais de vendas e transformação empresariais lhe permitirá promover mais alinhamento entre as equipes, ajudando a NetApp a aproveitar rapidamente novas oportunidades de crescimento em sistemas de armazenamento empresarial e serviços de dados na nuvem.

"Queremos acelerar nossa estratégia de nuvem e software, e a experiência de Cesar na transformação bem-sucedida de grandes organizações globais vai fortalecer a posição da NetApp como líder em serviços de dados na nuvem e promover valor para nossos acionistas", comentou George Kurian, CEO da empresa. "Tenho a grande satisfação de receber um líder de seu calibre junto a nós. Espero que ele traga à equipe sua paixão por sólidos resultados, seu compromisso de desenvolver equipes diversas e de alto desempenho, e sua experiência em transformação empresarial à medida que seguimos evoluindo nossa estratégia de acesso ao mercado de modo a refletir o panorama de clientes em plena transformação."

"Acredito que a NetApp se tornará uma importante parceira para a estratégia de dados de todo tipo de organização, e não vejo a hora de fazer parte disso", declarou Cernuda. "Nos últimos anos, os principais fornecedores de nuvem pública de hiperescala têm apostado na tecnologia da NetApp para ajudá-los com suas ofertas aos clientes, e acredito que isso é um dos melhores exemplos de como a NetApp vêm se transformando para tornar-se uma organização que prioriza a nuvem. Sinto grande entusiasmo com a oportunidade de apoiar e ajudar clientes e parceiros do mundo todo a gerenciarem e protegerem um de seus ativos mais importantes: seus dados."

Sobre Cesar Cernuda

Antes de integrar a NetApp, Cernuda foi presidente da Microsoft América Latina e vice-presidente corporativo da Microsoft Corporation, onde era responsável por todos os produtos, serviços e ofertas de suporte da Microsoft na América Latina, e por acelerar a transformação da empresa rumo a uma era que prioriza a tecnologia móvel e a nuvem.

Antes disso, Cernuda foi presidente da Microsoft Ásia-Pacífico, onde comandava os produtos e serviços comerciais e direcionados ao consumidor, além das ofertas de suporte. Ele também foi vice-presidente de vendas e operações de campo da Microsoft Business Solutions para o mundo todo. Ele supervisionou os negócios de acesso ao mercado de ERP e CRM da Microsoft globalmente. Anteriormente, foi vice-presidente da Microsoft Business Solutions International, onde ficava a cargo de vendas, pré-vendas, canal, marketing, produto, suporte e serviços.

Cernuda se formou em Administração de Empresas e Marketing pela Universidade ESIC na Espanha e concluiu um Programa de Desenvolvimento de Direção (PDD) na Escola de Administração da IESE na Universidade de Navarra, Espanha. Em 2012, ele concluiu o programa "Liderança de Executivos Seniores" oferecido pela Harvard Business School. Cernuda é um membro independente do conselho da GESTAMP, empresa multinacional especializada em criação, desenvolvimento e fabricação de componentes metálicos altamente especializados para a indústria automotiva.

Contato com a imprensa: Amelia Vierra NetApp 1 408 822 6403 amelia.vierra@netapp.com

Contato com investidores: Lance Berger NetApp 1 408 822 6628 lance.berger@netapp.com

