Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

A Velodyne Lidar, Inc. anunciou o NavVis VLX, um sistema de mapeamento móvel vestível e voltado a ambientes internos. Lançado hoje, esse sistema é equipado com sensores lidar da Velodyne para a captura de dados de medições tridimensionais de alta qualidade. O NavVis VLX foi projetado para a captura da realidade em ambientes complexos, como locais de construção e torres de vários andares.

NavVis VLX, equipped with Velodyne lidar sensors, provides a new design for wearable mobile mapping that enables fast, targeted scanning in the most complex environments. (Photo: NavVis)

Cada sistema NavVis VLX utiliza dois sensores Puck LITE? para capturar os dados de nuvem de pontos, necessários para a criação de documentação sobre construção, o que inclui plantas baixas, modelos tridimensionais e gêmeos digitais. O NavVis VLX combina dados de imagem da Velodyne com a tecnologia NavVis de localização e mapeamento simultâneos (simultaneous localization and mapping, SLAM) para proporcionar levantamento e topografia com nuvens de pontos utilizando um dispositivo móvel. Graças a seu formato compacto e versátil, o sistema pode mapear espaços pequenos, fragmentados e estreitos, além de ambientes com muitos obstáculos e terrenos irregulares.

"Os sensores da Velodyne fornecem dados tridimensionais a nossos sistemas de mapeamento móvel. Essa valiosa contribuição vem desempenhando um papel importante no desenvolvimento de algoritmos de SLAM, líderes de mercado, que fortalecem o NavVis M6, nosso mais importante sistema de mapeamento móvel", observou Georg Schroth, diretor de tecnologia da NavVis. "Estamos lançando agora o NavVis VLX, um dispositivo complementar que possui a mesma tecnologia inovadora de SLAM em um formato compacto e versátil. Estamos satisfeitos por contar com a Velodyne em nossos esforços para oferecer a profissionais de varredura a laser ferramentas rápidas e eficientes para a varredura de edifícios, que permitem resultados de levantamento e topografia".

"Os sistemas de mapeamento móvel da NavVis coletam os dados necessários para a documentação de edifícios, tais como modelos tridimensionais e plantas baixas, além de fábricas digitais realistas para instalações de fabricação empresariais. As partes envolvidas podem inspecionar, documentar e compartilhar informações sobre edifícios e fábricas para monitorar marcos de conclusão, planejar mudanças e aprimorar a experiência, tanto do cliente, quanto do funcionário", garantiu Erich Smidt, diretor executivo da Velodyne Lidar para a Europa. "O sistema NavVis VLX demonstra claramente como o desempenho, o alcance e o formato compacto dos sensores da Velodyne permitem que as empresas desenvolvam sistemas inovadores. A solução aborda necessidades de mapeamento móvel especializado, apresentadas por empresas de arquitetura, engenharia e construção, topógrafos e profissionais de varredura a laser".

Os sensores Puck LITE da Velodyne oferecem imagens de alta resolução para medir e analisar ambientes internos e externos. Projetado para aplicações que exigem um sensor com baixo peso e tamanho compacto, o Puck LITE oferece excelente resolução e desempenho para aplicações móveis e de veículos aéreos não tripulados (unmanned aerial vehicles, UAV)/drones. Ele proporciona visão ambiental completa de 360 graus, para fornecer dados tridimensionais em tempo real.

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne oferece soluções lidar inteligentes e poderosas para autonomia e assistência ao condutor. Com sede em San José, Califórnia, a Velodyne é conhecida em todo o mundo por seu portfólio de revolucionárias tecnologias de sensores lidar. David Hall, fundador da Velodyne, inventou em 2005 os sistemas lidar de visão surround em tempo real como parte da Velodyne Acoustics. A invenção de Hall revolucionou a percepção e autonomia para nova mobilidade, mapeamento, robótica e segurança automotiva. A linha de produtos de alto desempenho da Velodyne inclui uma grande variedade de soluções de sensores, incluindo o economicamente acessível Puck?, o versátil Ultra Puck?, o Alpha Prime? para autonomia avançada, o Velarray? otimizado para ADAS e o Vella?, revolucionário software para assistência ao condutor.

Sobre a NavVis

A NavVis é uma importante fornecedora mundial de tecnologia e soluções de informações espaciais de ambientes internos para empresas, e conta com a confiança de grandes nomes como BMW, Daimler, Allianz, Lenovo e Deutsche Telekom. A NavVis ajuda empresas a promover eficiências e otimizar o desempenho comercial com sua poderosa plataforma de gêmeos digitais para ambientes internos, que possibilita o mapeamento preciso em velocidade e escala inéditas, visualização tridimensional imersiva projetada para aplicativos baseados em colaboração e localização, que abrem caminho para a tecnologia de posicionamento fortalecida pela inteligência artificial. Fundada em 2013, a NavVis está sediada em Munique e possui escritórios em Nova York e Xangai. Para saber mais, acesse www.navvis.com.

