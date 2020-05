Comunicado do Business Wire :Intelsat

Intelsat (NYSE: I) e Andesat firmam parceria para levar serviço de banda larga móvel (3G) de ponta a comunidades remotas em todo o Peru. As duas empresas desenvolveram um novo modelo que trará, de modo rápido e eficiente, acesso 3G de mudança de vida a 154 comunidades rurais peruanas em 2020 e a 400 locais remotos no Peru nos próximos 18 meses.

"Isto nos ajudará a resolver muitas coisas, tendo consciência de doenças e acesso ao conhecimento. Não nos sentimos mais deixados para trás. Agora temos o que outros vilarejos e cidades possuem", disse recentemente o paramédico peruano, Carlos Rengifo, que destaca na campanha #TeConectamosPerú que a Andesat lançou na última semana para promover a iniciativa.

A pesquisa mostra que a conectividade pode ter um impacto na mudança de vida de comunidades remotas não conectadas. O Banco Mundial estima que, para cada aumento de 10% nas conexões de Internet de alta velocidade, o produto interno bruto de um país aumenta cerca de 1,4%.

Com a conectividade via Internet, aqueles que vivem em áreas remotas podem participar de serviços bancários eletrônicos, utilizar recursos de telemedicina e acessar relatórios meteorológicos que salvam potencialmente vidas. O acesso à Internet também traz efeitos a médio e longo prazo para áreas remotas, expandindo o acesso a recursos educacionais e profissionais, ajudando as empresas a operar com mais eficiência e, finalmente, fortalecendo a base da área para o crescimento econômico futuro.

Até agora, levar a conectividade às regiões remotas do Peru era considerado arriscado demais a qualquer operadora de rede móvel (MNO) ou provedor de serviços de comunicações resolver de modo individual. O modelo inovador e de cooperação desenvolvido pela Andesat e Intelsat permite que as empresas compartilhem despesas de infraestrutura e construção de redes, bem como receitas. Por sua vez, as operadoras de rede móvel (MNOs) pagam apenas pelo tráfego que seus usuários finais consomem.

O modelo colaborativo possui o potencial de ser replicado em toda a América Latina e ajuda as MNOs a conectar os usuários finais em áreas remotas e rurais. Apenas o governo peruano identificou mais de 16.000 locais rurais de interesse nacional que precisam de conectividade.

A Andesat está utilizando sua licença de Operador de Infraestrutura Móvel Rural (OIMR) para conectar locais remotos no Peru, fornecendo locais para torres, projetando e construindo torres bem como designando equipamentos para iniciativa de conectividade. A Intelsat está aproveitando sua escala, infraestrutura e experiência para ajudar a Andesat a desenvolver a infraestrutura integrada de espaço terrestre, banda larga móvel (3G), capacidade de largura de banda e operações de serviço para atender à crescente demanda do usuário final.

"Esta iniciativa irá mudar vidas de uma forma fundamental", disse o Diretor Executivo da Andesat Group, Pablo Rasore. "Além de permitir que as pessoas das regiões remotas do Peru se comuniquem, irá possibilitar que os peruanos não apenas alcancem o mundo de modo novo e diferente pela primeira vez, mas sejam protagonistas na construção de seu próprio futuro."

Atualmente, uma das operadoras de rede móvel (MNO) do Peru está alavancando o modelo Intelsat-Andesat para levar serviços de voz e dados a novos assinantes locais, ajudando a consolidar sua reputação de prestação de serviços na região e beneficiando um universo potencial de 60.000 cidades e vilarejos e um total de mais de três milhões de pessoas.

"A Intelsat e a Andesat têm uma parceria há muito tempo em fornecer serviços de comunicação a indivíduos, comunidades e empresas em toda a América Latina", disse o Vice-Presidente Regional da Intelsat na América Latina, Juan Pablo Cofino. "Estamos animados em estender nossa parceria por meio deste modelo inovador e trazer conectividade acessível e confiável a milhares de pessoas em todo o Peru. Por mais de 50 anos, a Intelsat conectou o conteúdo fornecido de modo confiável e desconectado bem como conectividade às pessoas onde quer que precisem, mesmo nas áreas mais remotas do mundo."

Para obter mais informação sobre a iniciativa #TeConectamosPerú da Andesat, acesse www.teconectamosperu.com.

Sobre a Intelsat:

Como arquitetos fundamentais da tecnologia de satélites, a Intelsat opera na maior e mais avançada frota de satélites e infraestrutura de conectividade do mundo. Aplicamos nossa experiência incomparável e escala global para conectar pessoas, negócios e comunidades, não importa quão difícil seja o desafio. A Intelsat está posicionada de modo exclusivo para ajudar nossos clientes a transformar possibilidades em realidade - a transformação ocorre quando empresas, governos e comunidades utilizam uma rede mundial da próxima geração e serviços gerenciados pela Intelsat para criar seu futuro conectado. Saiba mais em Intelsat.com.

About Andesat:

A Andesat é um grupo de empresas que opera na região andina da América Latina, especializada na prestação de serviços com valor agregado corporativo a diferentes setores verticais desde 2010. Com três teleportos e 6 satélites, cobrimos toda a região andina e fornecemos conectividade a áreas remotas, com o objetivo principal de expandir as redes celulares nas áreas rurais. Temos o compromisso de avançar um pouco mais a cada dia e continuar trabalhando em direção a um país acessível a todos. Nós não temos limites. As possibilidades são infinitas. Saiba mais sobre o Grupo Andesat em www.grupoandesat.com/eng e www.andesat.com.pe/en/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200512005706/pt/

Meghan Macdonald: meghan.macdonald@intelsat.com; +1 (703) 559-7372 Pilar Bonilla: pilar.bonilla@intelsat.com; +1 (786) 206-4037

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.