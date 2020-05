Haverá 'sérias' consequências se o confinamento for reduzido muito rápido: especialista do governo dos EUA

O principal especialista em doenças infecciosas do governo dos Estados Unidos alertou o Congresso nesta terça-feira (12) que a suspensão do confinamento muito rapidamente poderia gerar graves consequências, incluindo novos surtos do coronavírus, no momento em que o país tenta superar a pandemia.

"Se uma comunidade, estado ou região não seguir essas diretrizes (sobre suspender o confinamento com segurança) e reabrir... as consequências podem ser muito sérias," afirmou Anthony Fauci a um painel do Senado.

Fauci reconheceu que as mortes nos EUA causadas pelo vírus são provavelmente maiores do que as cerca de 80.000 mortes no atual número oficial do governo.