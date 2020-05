Premiê da Índia anuncia pacote econômico de US$ $270 bi por pandemia

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, anunciou nesta terça-feira (12) um pacote econômico de US$ 270 bilhões para estimular o crescimento do país, em meio à pandemia do coronavírus.

"Este pacote econômico é para o movimento autossuficiente da Índia. É para as indústrias caseiras, pequenas e médias empresas", disse Modi, em um discurso na televisão nacional.

O pacote - que representa cerca de 10% do PIB da Índia - surgiu no momento em que o país marcava seu 50º dia de confinamento.