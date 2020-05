Can e Witsel desfalcam Borussia Dortmund na retomada da Bundesliga

O Borussia Dortmund não poderá contar com os meias Emre Can e Axel Witsel, vítimas de lesões musculares, no reinício da Bundesiga, neste sábado (16) contra o Schalke - informou nesta terça-feira (12) a revista Kicker.

Os jogadores da seleção alemã ficarão de fora do tradicional clássico do Ruhr, jogo de maior destaque da 26ª rodada do Campeonato Alemão e que será disputado com portões fechados pela primeira vez na história. O Borussia Dortmund é o atual segundo colocado na tabela, a quatro pontos do líder Bayern de Munique.

De acordo com a Kicker, Can e Witsel deixaram o centro de treinamento onde a equipe está confinada para tratar as lesões.

De acordo com o protocolo sanitário da liga alemã, as equipes precisam respeitar um confinamento de sete dias antes da retomada do futebol, neste fim de semana, após mais de dois meses de suspensão.

Os jogadores que deixarem o confinamento não poderão ser escalados no sábado.

O capitão e líder do ataque do Borussia Dortmund, Marco Reus, vítima de uma lesão muscular sofrida em fevereiro, tampouco terá condições de jogo.