Amiens recorre na justiça de rebaixamento após suspensão do Campeonato Francês

O Amiens, rebaixado para a segunda divisão do futebol francês após a suspensão do campeonato devido à pandemia do coronavírus, recorreu ao tribunal administrativo de Paris para tentar reverter uma decisão que considera "injusta e sem fundamento" - anunciou o advogado do clube nesta terça-feira (12).

"Vamos recorrer das consequências das decisões tomadas", explicou durante coletiva de imprensa Christophe Bertrand, se referindo à escolha da Liga francesa de não disputar as rodadas que faltavam para o término do campeonato.

"Dois pedidos, um sobre a decisão e outro sobre os procedimentos, foram entregues ao tribunal administrativo de Paris", continuou o advogado.

O Amiens, que disputava pela terceira temporada consecutiva a primeira divisão francesa, estava na 19ª colocação no momento em que a competição foi interrompida devido à propagação do coronavírus, em meados de março.

O modesto clube francês tinha 23 pontos, quatro a menos que o Nîmes (18º e primeira equipe fora da zona de rebaixamento), com 30 pontos a serem disputados nas últimas 10 rodadas.

"Acreditamos que esta decisão é contrária à equidade esportiva. É uma decisão punitiva. É injusta e vamos lutar contra esta decisão unilateral", completou o presidente do Amiens, Bernard Joannin.

Em 30 de abril, o conselho de administração da Liga de Futebol Profissional (LFP) decidiu por suspender em definitivo as duas primeiras divisões do futebol francês. Com isso, Toulouse e Amiens foram rebaixados para a segunda categoria, enquanto Lorient e Lens subiram para a primeira divisão.