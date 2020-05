Comunicado do Business Wire :Antalya Homes

Devido a medidas de distanciamento social, a produção mundial diminuiu drasticamente, com muitos setores tomando medidas para se adaptar "as novas regras". O setor imobiliário respondeu à crise realizando vendas e aluguéis por meio de tours virtuais.

Antalya Homes vendeu com sucesso 12 propriedades no valor total de US$ 1 milhão através da metodologia de venda remota de propriedades TeleProperty. (Photo: Business Wire)

Dentro do último mês, Antalya Homes, a empresa imobiliária preferida por estrangeiros que desejam comprar propriedades na Turquia, vendeu com sucesso 12 propriedades no valor total de US$ 1 milhão através da metodologia de venda remota de propriedades TeleProperty, em meio à crescente demanda dos países europeus. As taxas de câmbio também criaram uma oportunidade perfeita para comprar imóveis na Turquia, já que, com a pandemia, as moedas estrangeiras valorizaram 15% em relação à lira turca em um mês.

Vendas imobiliárias online via TeleProperty

"Nós nos adaptamos às novas condições, desenvolvendo soluções inovadoras para quem deseja comprar imóveis na Turquia. A TeleProperty nos permite oferecer aos clientes todos os detalhes de propriedades, como informações sobre títulos de propriedades, plantas baixas, preços, disponibilidades e licenças. Os clientes também podem fazer tours de visualização online para examinar as propriedades em detalhes", explicou Bayram Tekçe, presidente da Antalya Homes.

"Negociamos com o vendedor em nome do comprador para determinar o preço e as condições. A seguir, entregamos o contrato final e todos os documentos necessários ao cliente, online e via correio. Por meio do TeleProperty, vendemos 12 casas (em Istambul, Antália e Alanya) para cidadãos alemães, suecos e britânicos apenas no último mês", acrescentou Sr.Tekçe.

Moradores compraram 30.000 propriedades pelo sistema de transferência de títulos online

"No ano passado, 45.000 propriedades foram vendidas a estrangeiros na Turquia, conhecida por suas atrações turísticas e oportunidades exclusivas de investimento", de acordo com o Sr. Tekçe, que também atua como vice-presidente da Associação Internacional de Promoção Imobiliária da Turquia (GIGDER).

Ele acrescentou: "As empresas imobiliárias abriram novos caminhos no uso da tecnologia na Turquia, que está entre os três principais países preferidos pelos compradores estrangeiros de propriedades.

Enquanto isto, as autoridades turcas lançaram o WebTapu, uma plataforma online para transações de títulos de propriedade após o surto de coronavírus. Entre 18 e 31 de março, um total de 29.748 casas foram vendidas para compradores de todos os tipos por este aplicativo."

