Vendas de automóveis sofrem queda histórica de 72,4% na Rússia

As vendas de carros novos na Rússia sofreram uma queda histórica de 72,4% interanual em abril, mês em que o país estava confinado para conter a propagação do coronavírus - informaram os fabricantes nesta terça-feira (12).

Apenas 38.922 carros novos foram vendidos na Rússia em abril, segundo a Association of European Businesses (AEB), que reúne empresas do setor, "a queda mais acentuada nas vendas mensais na história das estatísticas da AEB".

As vendas de carros estão em queda há vários meses, exceto por uma recuperação em março, devido à queda do rublo, o que levou a antecipar as compras por medo de inflação.

Em abril, "as atividades das concessionárias tiveram que ser interrompidas, ou extremamente limitadas, no contexto do confinamento relacionado à COVID-19", disse o diretor do comitê de montadoras da AEB, Thomas Staertzel, em um comunicado.

Em março, o pânico no mercado financeiro e no petroleiro causados pelo coronavírus derrubou o rublo e fez os russos temerem um aumento da inflação.

Por isso, muitos decidiram antecipar algumas compras, principalmente de produtos importados, antevendo o aumento de preço.

Toda economia russa pode cair no vermelho.

Altamente dependente de suas exportações de petróleo, o país também foi bastante afetado pela crise sem precedentes nesse setor.