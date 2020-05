Dezenas de pessoas morreram, ou ficaram feridas, nesta terça-feira (12), em um ataque suicida durante um funeral no leste do Afeganistão - anunciou um porta-voz do governo local.

"Por volta das 11h, um homem-bomba detonou seus explosivos durante um funeral", disse o porta-voz do governo da província de Nangarhar, Attaullah Khogyani, acrescentando que "40 pessoas foram mortas, ou feridas, no ataque, segundo informações preliminares".