Ator Jerry Stiller morre aos 92 anos

O veterano ator americano Jerry Stiller, que ficou famoso na Broadway e mais tarde na série de televisão mundialmente famosa "Seinfeld", morreu de causas naturais aos 92 anos - anunciou seu filho, Ben Stiller, nesta segunda-feira (11).

Stiller e sua esposa, Anne Meara, começaram a escrever e a estrelar comédias na televisão e no teatro na década de 1960.

Mais tarde, ele interpretou Frank, o pai de George Costanza, na renomada série "Seinfeld". Um papel pelo qual ganhou o Most Funny Male Appearance Award como ator convidado em uma série de televisão no American Comedy Awards em 1998.

Jason Alexander, que interpretou George em "Seinfeld", descreveu seu pai na série como um "querido amigo".

"Ele foi talvez o homem mais gentil com quem tive a honra de trabalhar", escreveu Alexander no Twitter.

"Ele me fez rir quando eu era criança e eu estava com ele todos os dias. Um grande ator, um grande homem, um amigo encantador", finalizou.

Um ano antes, havia sido indicado ao Emmy pelo mesmo papel.

Também foi o Leah Remini na comédia "The King of Queens" e atuou junto com o filho na sequência "Zoolander".

"Lamento informar que meu pai, Jerry Stiller, morreu de causas naturais", tuitou Ben.

"Era um grande pai e avô, e foi o mais dedicado marido a Anne por pelo menos 62 anos", acrescentou. "Fará muita falta. Amo você, pai".