Peru realiza exames em massa em mercados, focos da COVID-19

As autoridades de saúde do Peru começaram uma campanha em massa para realizar testes rápidos da COVID-19 nos mercados de alimentos nesta segunda-feira (11), que se tornaram os principais focos da doença.

Cerca de 1.500 comerciantes de Ciudad de Dios, um mercado de alimentos frescos no sul de Lima, foram testados quanto ao coronavírus.

Este estabelecimento foi fechado por alguns dias para ser desinfetado.

Com máscaras, os comerciantes nervosos realizaram os testes rápidos em uma campanha organizada pelo Ministério da Saúde, com o apoio da Polícia e das Forças Armadas, que isolaram o perímetro do mercado.

Segundo o Ministério, os mercados são as principais fontes de contágio de vírus no Peru e campanhas semelhantes serão realizadas em outros centros de suprimentos.

Os especialistas mediram a temperatura primeiro e depois fizeram o teste rápido de diagnóstico.

"Existem 36 pontos (mercados) nos quais vamos intervir e estenderemos isso por todo o país, pois uma alta prevalência de infecção por COVID-19 foi encontrada entre aqueles que vendem alimentos", disse o ministro da Saúde, Victor Zamora, à imprensa.

O presidente Martín Vizcarra indicou que "existem mais de 2.000 mercados, dos quais 380 onde é preciso fazer intervenções para reduzir as infecções por COVID-19".

O Peru registra 68.822 casos positivos e 1.961 mortes devido à COVID-19.