Clássico Mundial de Beisebol de 2021 será cancelado devido ao coronavírus

A edição de 2021 do Clássico Mundial de Beisebol (World Baseball Classic, WBC), o único torneio de seleções em que jogadores das Grandes Ligas americanas participam, será cancelado devido à pandemia de coronavírus, informou a ESPN, citando fontes não identificadas.

"O torneio foi cancelado. Agora não é a prioridade", disse uma fonte próxima aos organizadores à ESPN. "Basicamente, a única coisa que falta é um anúncio oficial".

A quinta edição deste torneio estava programada para ocorrer de 9 a 23 de março de 2021 nos Estados Unidos, Japão e Taiwan.

Desta vez, o número de equipes iria aumentar de 16 (que participaram do torneio de 2017) para 20. No entanto, as eliminatórias para selecionar as quatro equipes suplementares, que deveriam ter sido disputadas em março, foram adiadas indefinidamente depois que a crise do coronavírus eclodiu.

O cancelamento é resultado da paralisação, devido à pandemia, das temporadas de beisebol nos Estados Unidos e no Japão, assim como o adiamento em um ano das Olimpíadas de Tóquio, remarcada para 23 de julho a 8 de agosto de 2021.

Com o retorno do beisebol aos Jogos de Tóquio, os organizadores do Clássico Mundial duvidam da viabilidade de realizar os dois torneios no mesmo ano.

A ESPN observou que o WBC não pode retornar ao calendário esportivo até 2023. Os Estados Unidos são os atuais campeões do torneio após a vitória em 2017.