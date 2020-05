Os preços do petróleo caíram na segunda-feira, apesar da decisão da Arábia Saudita de reduzir sua produção em um milhão de barris por dia a partir de junho.

Em Nova York, o barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega em junho caiu 2,4%, a US$ 24,14.

O Brent do Mar do Norte para entrega em julho fechou em US$ 29,60 em Londres, queda de 3,5% em relação ao fechamento de sexta-feira.