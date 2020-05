Jogadores do Real Madrid voltam a treinar em campo

Os jogadores do Real Madrid voltaram ao trabalho nesta segunda-feira depois de passar pelos testes do novo coronavírus na semana passada, sem nenhum caso positivo detectado, dois meses depois de serem forçados a parar devido à pandemia de coronavírus.

Os 'merengues' se exercitaram em sua cidade esportiva de Valdebebas, seguindo o rigoroso protocolo sanitário imposto pela Liga, que neste primeiro estágio só permite treinamentos individuais, com um máximo de seis jogadores em campo.

"Divididos em dois turnos e em vários campos, os jogadores do Real Madrid realizam seus primeiros exercícios individuais com e sem bola", disse o clube madrilenho, que publicou várias fotos de seus jogadores em ação.

As imagens mostram jogadores como Eden Hazard correndo no gramado. O belga volta a se exercitar depois que no dia 5 de março passado, foi submetido a uma cirurgia nos Estados Unidos devido a uma fissura na fíbula direita.

O técnico Zinedine Zidane também pode ser visto usando uma máscara e dando instruções.

O Real Madrid preferiu esperar até esta segunda para começar os treinos, depois que outras equipes como Barcelona, Sevilla ou Villarreal, entre outros, voltaram a treinar desde sexta-feira passada.

A Liga Espanhola trabalha com a intenção de retomar o campeonato, interrompido desde meados de março devido à epidemia de coronavírus, para disputar as onze rodadas que faltam.

No domingo, o presidente da Liga Espanhola, Javier Tebas, manifestou seu desejo de que a competição fosse retomada em 12 de junho, mas lembrou que será necessário ver como a pandemia evolui e aguardar autorizações do governo.