Sob chuva de críticas, Boris Johnson esclarece seu plano de desconfinamento

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, foi duramente atacado nesta segunda-feira (11) pela oposição e sindicatos devido ao seu plano de desconfinamento anunciado no dia anterior, qualificado por eles como "contraditório" e perigosamente "confuso", apesar de suas explicações diante do Parlamento.

Downing Street publicou um documento de 50 páginas com os detalhes sobre o que Johnson defendeu e sobre o que não mencionou, como as ligas profissionais de futebol que, de acordo com o texto, serão capazes de retomar as competições sem público a partir de 1º de junho.

Com 32.065 mortes até esta segunda-feira, o Reino Unido é o segundo país do mundo mais atingido pelo coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos, cuja população (327 milhões) é quase cinco vezes superior.

Diante das sérias consequências econômicas do confinamento - o Banco da Inglaterra prevê uma queda de 14% no PIB -, o governo convocou a retomada do trabalho a partir de segunda-feira para quem não puder trabalhar em casa.

Mas Johnson pediu para evitar o transporte público, onde o governo aconselha agora cobrir o rosto, assim como nos comércios, mas não ordenou que usem máscaras cirúrgicas.

A secretária-geral do Congresso dos Sindicatos TUC, Frances O'Grady, lamentou que o governo não tenha dado tempo para preparativos e chamou o plano de "receita para o caso".

- Mensagens contraditórias -

"O país precisa de clareza e garantias e, neste momento, temos escassez de ambas", afirmou o líder da oposição trabalhista, Keir Starmer, quando Johnson apareceu diante do Parlamento.

O plano do governo causou "considerável confusão", insistiu ele, ao que o primeiro-ministro respondeu assegurando que as pessoas usariam o "bom e sólido senso comum britânico".

Dado o peso psicológico do confinamento, a partir de quarta-feira, as pessoas também serão incentivadas a "fazer exercícios ilimitados ao ar livre", tomar sol, dirigir para destinos afastados e até jogar em equipes, mesmo que apenas entre "membros da mesma casa".

Além disso, o governo mudou seu slogan de "fique em casa para salvar vidas" para "permanecer alerta para salvar vidas".

Segundo uma pesquisa do YouGov, apenas três em cada dez britânicos dizem entender a nova mensagem.

"É preciso ser um gênio para entender o que temos que fazer", se queixou à AFP o londrino Pete Elliott. "É muito confuso quem deve ir trabalhar e o que fazer se tiver filhos", acrescentou Alexandra Logan, gerente de marketing, nas ruas da capital.

- Quarentena com exceções -

As medidas decididas por Johnson serão limitadas à Inglaterra, já que a Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte determinam o seu próprio desconfinamento e rejeitam este plano, considerado por eles como perigosamente confuso.

Por outro lado, o país estabelecerá "em breve" um isolamento de 14 dias às pessoas que chegarem do exterior, anunciou Johnson sem maiores detalhes, despertando duras críticas do setor aeroportuário.

A regra, no entanto, terá uma "lista curta de exceções" não divulgada, da qual se sabe apenas que inclui viajantes da França.

Apesar dessas mudanças, o país permanecerá confinado até pelo menos 1o de junho, quando se espera que lojas e escolas primárias possam reabrir. Depois, em julho, é prevista a retomada de "estabelecimentos públicos", como salões de beleza, cafés e restaurantes, se a evolução da pandemia permitir.