Comunicado do Business Wire :Delos

Em resposta à pandemia de coronavírus, a Delos, uma empresa de bens imobiliários e tecnologia de bem-estar, formou uma cooperação com a Humanity 2.0 Well Being e o Pontifical Orientale Institute a fim de atualizar residências do Orientale no Vaticano com suas tecnologias e soluções de saúde e bem-estar baseadas em evidências.

Roma e o Vaticano estão emergindo lentamente do confinamento, oferecendo uma janela crucial para ajudar a aumentar a resiliência da saúde, prevenir doenças e reduzir a transmissão viral em residências, escritórios, paróquias e instalações escolares por meio de tecnologias e soluções cientificamente apoiadas.

A Delos, autoridade científica de confiança em construções primando a saúde, personalizou um programa para a Pontifical Orientale Institute, que inclui tecnologia de purificação do ar e limpeza de superfícies, iluminação circadiana e outras intervenções baseadas em evidências concebidas para ajudar a apoiar a saúde imunológica, reduzir o estresse e melhorar a qualidade do sono e promover o bem-estar geral.

Em parceria com a Humanity 2.0 Well Being, a plataforma de bem-estar criada em cooperação com o Vaticano (Santa Sé), a Pontifical Orientale Institute foi identificada devido à sua rica história e liderança inovadora, bem como ao papel vital na convocação de grupos inter-religiosos globais no Vaticano. Liderado pelo Rev. David Nazar, S.J., a Pontifício Instituto Oriental foi criada pelo Papa Bento XV em 1917, sendo atualmente uma escola de estudos superiores que tem como missão particular o serviço às Igrejas Orientais.

"A Igreja Católica administra o maior sistema escolar governamental do mundo, atendendo a mais de 100 países - cerca de 1.000 anos - e administrando um quarto das instituições de saúde do mundo", disse o padre David Nazar, reitor do Orientale. "Sua preocupação sempre foi o cuidado de toda a pessoa e da sociedade. As recentes tecnologias da informação e ciências do bem-estar trouxeram à tona informações muito necessárias para humanizar o ambiente educacional. Nossos estudantes vêm de mais de 40 países, muitos sem recursos suficientes, sendo a depressão estudantil um fenômeno crescente em um mundo que luta para encontrar um objetivo comum. A COVID-19 nos mostrou como somos frágeis. Com a Delos e a Humanity 2.0 Well Being, implementaremos ferramentas de saúde e bem-estar que abordem estes desafios educacionais contemporâneos, nos ajudando a continuar com nosso foco no fortalecimento de toda a pessoa, corpo, mente e espírito. O Papa Francisco, com seu foco na ecologia humana, pediu às instituições da igreja que mostrassem liderança. Com a Delos e a Humanity 2.0 Well Being, o Orientale está fazendo exatamente isto."

"Estamos honrados de ter sido solicitados a personalizar nosso conjunto de soluções de pesquisa e tecnologia acumuladas ao longo dos anos em um programa exclusivo para residências do Pontifical Orientale Institute neste momento crucial", disse Paul Scialla, fundador e diretor executivo da Delos. "Sabemos que as construções têm um profundo impacto na saúde humana, mas a pandemia atual aumentou a necessidade essencial de intervenções de saúde baseadas em evidências no ambiente interno, que estão sendo compartilhadas com o Vaticano e sua rede mundial."

Dada a presença global da Igreja Católica, compreendendo 200.000 faculdades, universidades e outras escolas, 220.000 paróquias, 117.000 casas de repouso e lares de idosos, bem como 10.000 orfanatos em 196 países, o programa Vaticano da Delos no Orientale estará disponível de modo mais amplo à Igreja Católica para educar e conformar as melhores práticas institucionais.

"Com a atualização de nossas instalações educacionais com inovações em saúde, na verdade estamos construindo capacidade humana em um de seus períodos mais formativos", disse Morad Fareed, diretor executivo da Humanity 2.0 Well Being e co-fundador da Delos. "O padre Nazar e o Orientale têm uma herança como pioneiros, sendo esta parceria inicial um modelo e um catalisador para uma maior cooperação estratégica com o Vaticano neste momento decisivo."

Com o apoio do Papa Francisco e em conjunto com o padre William Watson, S.J., vice-presidente de Avanço no Orientale, as residências, escritórios, salas de aula e instalações de bibliotecas / conferências do Orientale foram significativamente aprimoradas em 2017 - o 100º aniversário do Instituto. Estas mesmas residências agora serão as primeiras residências no Vaticano a implementar as tecnologias e soluções da Delos.

A cooperação com a Delos e a Humanity 2.0 Well Being é promovida pela iniciativa do Orientale de atualizar a infraestrutura de tecnologia de todas as salas de aula do Orientale a fim de permitir recursos mais abrangentes de ensino a distância de qualquer universidade papal, possibilitados por meio da parceria com os sócios da UBS, James Mallahan e Mark Russo.

A Delos fundou o International WELL Building Institute (IWBI), que criou o WELL Building Standard?, atualmente sendo implementado em mais de 4.000 projetos, ultrapassando 500 milhões de pés quadrados de imóveis de bem-estar em 61 países. O IWBI estabeleceu recentemente uma Força-Tarefa sobre Covid-19 e outras infecções respiratórias - co-presidido pelo 17º cirurgião geral dos EUA, Richard Carmona, ex-presidente e diretor executivo da Fundação Robert Wood Johnson, Dra. Risa Lavizzo-Mourey, Dr. Jonathan Fielding da UCLA, e Joseph Allen da Harvard School of Public Health, para promover o papel das construções na proteção e melhoria da saúde.

Sobre a DelosA Delos é uma empresa de bem-estar e tecnologia imobiliária com a missão de ser o principal catalisador do mundo para melhorar a saúde e o bem-estar de pessoas, melhorando os ambientes internos em que vivem, trabalham, dormem e se divertem. Formada por mais de sete anos de pesquisa e análise rigorosa dos impactos à saúde ambiental nas pessoas, a Delos e suas subsidiárias oferecem uma variedade de tecnologias e soluções baseadas em evidências ao ambiente construído. A Delos fundou o International WELL Building Institute e o WELL Building Standard, o principal padrão para construções, espaços interiores e comunidades que buscam implementar, validar e medir recursos que apoiam e promovem a saúde e o bem-estar humano. O International WELL Building Institute administra e continua o desenvolvimento do WELL e impulsiona a adoção no mercado. A Delos cooperou com a Clínica Mayo para criar o Well Living Lab, um centro de pesquisa científica que usa pesquisas exclusivamente centralizadas no ser humano para compreender a interação entre saúde, bem-estar e ambientes internos. O conselho consultivo da empresa é composto pelos principais profissionais do setor imobiliário, saúde, política governamental e sustentabilidade, incluindo o 17º cirurgião geral dos EUA, Richard Carmona, o Dr. Jonathan Fielding da UCLA, o renomado erudito de bem-estar, Deepak Chopra e o advogado de sustentabilidade, Leonardo DiCaprio. Para mais informações sobre a Delos, acesse www.delos.com.

Sobre a Humanity 2.0 Well-BeingA Humanity 2.0 foi criada para facilitar empreendimentos de cooperação entre os setores público, privado e religioso, historicamente isolados. Fundada em 2018 em cooperação com o Dicastério para Desenvolvimento Humano Integral na Santa Sé (Vaticano), liderado pela Sua Eminência Cardeal Peter Turkson, a Humanity 2.0 Foundation tornou-se uma força mundial única em sua nova capacidade de identificar importantes iniciativas globais, estabelecer parcerias e introduzir soluções científicas ao impacto mundial. Após dois anos de reuniões na Cidade do Vaticano com eruditos globais de Ética, Ciência, Saúde e Tecnologia, a Humanity 2.0 Well Being foi desenvolvida para se concentrar mais concretamente na implantação das principais soluções de bem-estar ambiental e materno do mundo em todo o setor religioso e mais além. https://humanity2-0.org/

Sobre o Pontifical Orientale InstituteA Missão do Orientale é buscar pesquisa, ensino e publicação relacionados às tradições das Igrejas Orientais - uma geografia que vai da Rússia à Etiópia e da Itália à Índia - em sua teologia, liturgias, patrísticas, história, direito canônico, literatura e línguas, espiritualidade, arqueologia e questões de importância ecumênica e geopolítica. As áreas de maior preocupação hoje ao Orientale são o Oriente Médio e o mundo pós-soviético. Para mais informação sobre o Orientale, acesse https://orientale.it/en/

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200511005777/pt/

