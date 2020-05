Comunicado do Business Wire :Walton

A Walton, empresa de investimentos imobiliários e de gestão de ativos imobiliários, tem a satisfação de anunciar que foram aprovadas em abril distribuições aos investidores no valor total de CAD 21.315.034 em entidades administradas pela Walton, incluindo: Roll-Up Corporation (RUC), McConachie Asset Management Corporation, US Dollar 1 Corporation, US Dollar 2 Corporation e WIGI Restructured Bond Corporation.

Uma distribuição de CAD 8,3 milhões foi paga aos acionistas da Roll-Up Corporation (RUC) em 24 de abril de 2020. A Walton Global Investments, Ltd. é a gestora da RUC, formada a partir da fusão de 132 entidades canadenses de pré-desenvolvimento de terrenos e com mais de 27 mil acionistas. A RUC possui coletivamente participação em 21.533 acres de terreno de pré-desenvolvimento em mercados-chave em crescimento nos Estados Unidos e no Canadá.

A McConachie Asset Management Corporation, da Walton, distribuiu CAD 5.515.035 na forma de títulos corporativos em 30 de abril de 2020. Esse pagamento representa o pagamento do principal e de juros. O McConachie é um projeto de desenvolvimento residencial em Edmonton, Alberta, onde a Walton atua como gestora de projetos. A Walton concluiu todas as principais atividades de construção no ano passado, e os lotes restantes estão integralmente sob contrato. A Walton continua monitorando de perto os impactos causados pela COVID-19 e como isso pode afetar o desenvolvimento.

A Walton também fez distribuições em 4 de abril de 2020 de CAD 924.999,97 da U.S. Dollar 1 Corporation e CAD 274.999,94 da U.S. Dollar 2 Corporation.

Finalmente, a WIGI Restructured Bond Corporation(WIGI RBC) fez uma distribuição em dinheiro no montante de CAD 6.300.000 em 5 de maio de 2020. Isso representa a primeira distribuição feita a partir dessa entidade.

"Essas cinco entidades administradas pela Walton tiveram um grande impulso até 2020, e estamos entusiasmados por poder entregar essas distribuições aos investidores. Seguimos monitorando de perto os impactos da COVID-19 e estamos trabalhando para avançar o maior número possível de transações por meio de nossas estruturas de saída exclusivas. O modelo de gestão de ativos da Walton apresenta uma grande oportunidade para construtores e investidores, e esperamos concluir mais transações ao longo de 2020", declarou Bill Doherty, CEO do Walton Group of Companies.

Sobre a Walton

A Walton é uma empresa de capital fechado líder global em investimentos imobiliários e gestão de ativos territoriais, dedicada a terrenos localizados estrategicamente nos principais corredores de crescimento há mais de 40 anos. A empresa administra US$ 3,8 bilhões em ativos imobiliários na América do Norte em nome de seus investidores e parceiros de negócios. A Walton tem mais de 104.000 acres de terreno sob sua propriedade, gestão e administração nos Estados Unidos e no Canadá. As principais entidades do Walton Group incluem Walton Global Holdings, Walton International Group e Walton Development and Management. Para saber mais, acesse Walton.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200511005776/pt/

CONTATO DE MÍDIA: Jennifer Whittle LAVIDGE 480-236-2761 Jwhittle@lavidge.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.