Iberia será denunciada por violar normas antivírus em voo

A Guarda Civil Espanhola informou nesta segunda-feira que vai denunciar a companhia aérea Iberia por violar no último domingo as medidas sanitárias estabelecidas contra o coronavírus em um voo entre Madri e Las Palmas (Ilhas Canárias).

Nas mídias sociais, os passageiros divulgaram imagens no domingo de um avião "quase completamente cheio", sem deixar um assento livre entre os passageiros como uma distância de segurança.

A Ibéria "será denunciada por não respeitar as medidas sanitárias" impostas em um decreto que estabeleceu o estado de emergência em 14 de março, disse à AFP uma porta-voz da Guarda Civil.

"As comprovações foram feitas em um voo entre Madrid e Las Palmas e verificou-se que as medidas estabelecidas no decreto não estavam sendo cumpridas", afirmou a porta-voz.

A Guarda Civil não detalhou quais seriam as infrações, mas, de acordo com rede de televisão pública TVE, seus agentes constataram que o avião tinha uma taxa de ocupação de 86%, com 155 passageiros em 180 assentos.

A Iberia se defendeu em uma declaração na qual afirmou que "tanto a indústria, com a Iata [Associação Internacional de Transporte Aéreo] à frente, quanto a fabricante Airbus, recentemente expressaram que o bloqueio do assento central é uma medida que não é necessária para dar maior segurança, pois a aeronave oferece características específicas que tornam o risco de contágio baixo".

A empresa garantiu a aplicação de "todas as iniciativas necessárias e requeridas para proteger clientes e funcionários", que usaram "máscaras a bordo".

A companhia aérea informou que realiza um número muito pequeno de voos "para facilitar a conectividade em situações de força maior" e que geralmente "têm números de ocupação muito baixos".