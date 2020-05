Comunicado do Business Wire :Moody's Analytics

Moody's Analytics, fornecedor mundial de inteligência financeira, conquistou a distinção de líder da categoria em um novo relatório da Chartis Research. Soluções Tecnológicas para Risco de Crédito 2.0: Análise de Risco de Crédito, 2020; Atualização de Mercado e Cenário de Fornecedores de Soluções de CVA/CLO avalia 13 líderes no fornecimento de soluções de CLO

Este reconhecimento reflete o compromisso a longo prazo e o investimento significativo que a Moody's Analytics fez no mercado de CLO. Desde a criação do Moody's Analytics em 2008, ela obteve cobertura de todas as classes de ativos estruturados e trabalhou com muitos dos maiores participantes do mercado. Como resultado, o conjunto de produtos de CLO reflete um profundo entendimento das necessidades da comunidade financeira estruturada. Por exemplo, diferentes participantes do mercado precisam acessar dados e análises de modo exclusivo, sendo que a Moody's Analytics os disponibiliza através de diversas soluções flexíveis, incluindo um portal da web, APIs locais ou hospedadas, alimentações de dados, microsserviços, Excel® Add-In e muito mais.

"Estamos muito satisfeitos por sermos reconhecidos pela Chartis por nossas soluções de CLO", disse Bhargav Jani, Diretor Sênior da Moody's Analytics. "Nosso conteúdo rico, desenvolvido na última década, nos diferencia de outros fornecedores no espaço de CLO. Nossa capacidade de fornecer este conteúdo de forma flexível, atendendo às necessidades exclusivas de nossos clientes, é um diferencial ainda maior."

O RiskTech Quadrant® do relatório para soluções de CLO, na foto acima, destaca a "Oferta Completa" de cada fornecedor e o "Potencial de Mercado". A tabela separada dos Recursos do Fornecedor do relatório avalia os fornecedores em seis recursos específicos. A Moody's Analytics ganhou o "Melhor da Categoria" por três recursos (análise de dados colaterais, mecanismo de preços e suporte a CPM) - mais do que qualquer outro fornecedor.

Nossas Soluções de Mercado de CLO fazem parte do conjunto de soluções da Moody's Analytics para o mercado financeiro estruturado, que inclui plataformas analíticas como o Portal Financeiro Estruturado para investidores e a solução Ki? para emissores de securitizações.

Este conjunto de soluções também conquistou o status de Líder de Categoria na Moody's Analytics no relatório da Chartis Research do ano passado, Soluções de Tecnologia de Renda Fixa, Mercado de 2019 e Cenário de Fornecedores.

Moody's Analytics, Moody's e todos os outros nomes, logotipos e ícones que identificam a Moody's Analytics e/ou seus produtos e serviços são marcas comerciais da Moody's Analytics, Inc. ou de suas afiliadas. As marcas registradas de terceiros aqui mencionadas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Sobre a Moody's Analytics

A Moody's Analytics fornece inteligência financeira e ferramentas analíticas para ajudar líderes empresarias a tomar decisões melhores e mais rápidas. Nossa profunda experiência em riscos, amplos recursos de informação e aplicativos inovadores de tecnologia ajudam nossos clientes a navegar com confiança no mercado em evolução. Somos conhecidos por nossas soluções premiadas com liderança de mercado, compostas de pesquisa, dados, software e serviços profissionais, montadas para oferecer uma experiência perfeita ao cliente. Criamos confiança em milhares de organizações em todo o mundo, com nosso compromisso pela excelência, ênfase em mente aberta e foco em satisfazer as necessidades de clientes. Para mais informação sobre a Moody's Analytics, acesse nossa site ou se conecte conosco no Twitter ou LinkedIn.

A Moody's Analytics, Inc. é uma subsidiária da Moody's Corporation (NYSE: MCO). A Moody's Corporation registrou receita de US$ 4,8 bilhões em 2019, emprega cerca de 11.300 pessoas em todo o mundo e mantém presença em 40 países.

JUSTIN BURSZTEIN Comunicações da Moody's Analytics 001.212.553.1163 justin.bursztein@moodys.com Relações com a Mídia da Moody's Analytics moodysanalytics.com twitter.com/moodysanalytics linkedin.com/company/moodysanalytics

