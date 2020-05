Dois suecos indiciados por terrorismo após explosão em administração tributaria dinamarquesa

Dois suecos foram acusados de terrorismo nesta segunda-feira após uma explosão no início de agosto na sede da administração tributária em Copenhague, anunciaram as autoridades dinamarquesas.

"Um ataque contra a administração tributária é um ataque contra todos nós (...) O Ministério Público considera que o caso é tão grave que é um ato terrorista e, consequentemente, as sanções devem ser severas", afirmou em comunicado a promotora Lise-Lotte Nilas.

De acordo com o MP, os homens, de 22 e 23 anos, realizaram esse ataque, transportando uma bomba em um carro em 6 de agosto, que na tarde daquele dia detonaram em frente à sede da administração tributária no elegante bairro de Osterbro (no norte de Copenhague).

A fachada do edifício sofreu sérios danos e várias janelas foram quebradas.

Apenas duas pessoas estavam no local no momento da explosão, mas escaparam ilesas.

Fora do prédio, uma pessoa ficou ferida.