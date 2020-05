Comunicado do Business Wire :AGCO

A AGCO (NYSE: A AGCO), líder global em concepção, fabricação e distribuição de máquinas e soluções agrícolas, anunciou hoje que, ao reformular sua visão, está reiterando seu compromisso com os produtores rurais de oferecer soluções sustentáveis de alta tecnologia.

"A nossa nova visão - soluções sustentáveis de alta tecnologia para agricultores que alimentam o mundo - representa melhor nossa abordagem pensada para ajudar os produtores rurais a encontrarem maneiras melhores e mais sustentáveis de obter os alimentos que as pessoas necessitam, em todo o mundo", afirma Martin Richenhagen, presidente e CEO da AGCO Corporation. "Enquanto o mundo celebrava o 50° aniversário do Dia da Terra, no mês passado, sentimos que era o momento certo para destacar a importância da sustentabilidade na visão de nossa empresa".

A agricultura é uma das indústrias mais essenciais do mundo. À medida que as projeções indicam que a população mundial chegará a 10 bilhões de pessoas até 2050, o potencial impacto que a agricultura pode ter sobre a saúde de nosso planeta é tremendo. No papel de líder global em agricultura, a AGCO tem a responsabilidade de ajudar a garantir um impacto positivo aos produtores rurais que utilizam nossas soluções, nas comunidades por eles alimentadas e no meio ambiente compartilhado por todos nós.

Os equipamentos agrícolas de precisão da AGCO ajudam as propriedades rurais e as máquinas a operarem com mais eficiência, com menos insumos e maiores rendimentos. A produtividade sustentável surge por meio da tecnologia, inovação e soluções integradas para cultivar mais alimentos e aumentar os rendimentos agrícolas.

As preocupações ambientais também estão influenciando na percepção que a sociedade tem da agricultura, incluindo o bem-estar animal. A AGCO é líder de mercado em equipamentos para a produção de ovos caipira e cria soluções para reduzir o estresse e aumentar o conforto dos animais, mantendo-os saudáveis e incentivando o comportamento natural.

Em poucas palavras, as soluções sustentáveis de alta tecnologia da AGCO permitem que os produtores rurais façam mais com menos.

-- O maquinário agrícola de última geração demanda menos combustível e precisa dar menos passadas no campo, reduzindo, assim, a compactação e aumentando a fertilidade do solo;

-- A tecnologia de precisão e as soluções agronômicas permitem que os produtores rurais aumentem seus rendimentos, pois colhem mais por hectare, tirando o melhor proveito de nossas terras;

-- Pulverizadores de alta tecnologia permitem que os produtores rurais apliquem produtos apenas quando necessário, reduzindo os insumos para cultivar alimentos saudáveis;

-- Equipamentos de colheita mais eficientes significam mais alimentos colhidos no campo, e o melhor armazenamento de grãos e sementes significa que mais produtos chegam ao mercado;

-- As soluções em biossegurança, habitação e alimentação da próxima geração propiciam condições mais seguras, saudáveis e produtivas para suínos e aves.

"Não queremos parar de atender às necessidades dos produtores rurais de hoje; precisamos apoiar as gerações futuras", acrescentou Eric Hansotia, diretor de Operações da AGCO Corporation. "Precisamos oferecer ao mercado soluções de alta tecnologia que apoiem os produtores rurais na produção de alimentos nutritivos, reduzindo os recursos e os impactos ambientais".

Sobre a AGCO

A AGCO (NYSE: AGCO) é líder mundial em concepção, fabricação e distribuição de soluções agrícolas e oferece soluções sustentáveis de alta tecnologia para produtores que alimentam o mundo por meio de uma linha completa de equipamentos e serviços relacionados. Os produtos da AGCO são vendidos por meio de cinco marcas principais: Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® e Valtra®, apoiadas por soluções agrícolas inteligentes da Fuse®. Fundada em 1990 e sediada em Duluth, Geórgia, EUA, a AGCO registrou receita líquida de vendas de US$ 9 bilhões em 2019. Para mais informações, acesse http://www.AGCOcorp.com. Para mais notícias, informações e novidades sobre eventos da empresa, siga-nos no Twitter: @AGCOCorp. Para informações financeiras no Twitter, siga a hashtag #AGCOIR.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200511005587/pt/

Cristiane Masina Gerente Global de Comunicação Corporativa Cristiane.Masina@agcocorp.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.