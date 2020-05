Incêndio em petroleiro na Indonésia deixa mais de 20 feridos

Um incêndio deixou pelo menos 22 feridos, nesta segunda-feira (11), a bordo de um navio-tanque em um dos principais portos da Indonésia - informaram fontes oficiais.

As equipes de resgate transferiram os feridos para o hospital e tentam acessar e retirar as dezenas de pessoas ainda presas no navio no porto de Belawan, em Sumatra do Norte, conforme as mesmas fontes.

Duas explosões foram ouvidas primeiro e, em seguida, as chamas emergiram, criando uma enorme fumaça negra que saía do "Jag Leela", um navio de 250 metros de comprimento que estava no cais para ser reparado.

Os bombeiros estão combatendo o fogo de outro barco.

As causas das explosões e do incêndio ainda são desconhecidas. O fogo foi transmitido a pelo menos outro barco, localizado no cais próximo do "Jag Leela".

A força das deflagrações causou danos menores às casas vizinhas, segundo a mesma fonte.