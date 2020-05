China relata 17 novos casos de coronavírus, 5 dos quais em Wuhan

A China relatou nesta segunda-feira a ocorrência de 17 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. No dia anterior, foram registrados 14 casos, que marcaram o primeiro aumento de dois dígitos em 10 dias.



Dos 17 novos casos, sete foram importados e cinco ocorreram na cidade de Wuhan, onde o surto teve início e um rígido bloqueio foi suspenso no mês passado.



Também hoje, a Comissão Nacional de Saúde da China informou que não houve novas mortes causadas pelo vírus, ampliando o período sem óbitos para quase um mês.



Desde o início do surto, a China acumula 4.633 mortes por coronavírus, dentre 82.918 casos. Fonte: Associated Press.