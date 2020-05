Pelo menos vinte mortos em ataques no oeste de Níger

Pelo menos 20 pessoas morreram no sábado em vários ataques em três aldeias no oeste do Níger, na região de Tillaberi, disse o governador da região, perto de Mali, neste domingo.

"Bandidos armados chegaram em várias motocicletas por volta das 17h30 (13h30 de Brasília). Eles atacaram os habitantes de três aldeias, matando 20 pessoas", disse à AFP Tidjani Ibarhim Katiella, governador da região de Tillaberi.

Não se sabe exatamente quantos agressores participaram dos assaltos, mas "eles saquearam depósitos para levar cereais e também levaram gado, antes de seguirem para o norte", para Mali, disse o governador.

Segundo uma fonte local, as aldeias atacadas foram Gadabo, Zibane Koira-Zeno e Zibane-Tegui, administradas pela comuna Anzourou, a cerca de 50 km de Tillaberi, uma grande cidade no oeste do Níger, localizada a cerca de cem quilômetros da fronteira com o Mali.

Para combater os jihadistas que geralmente operam na região, as autoridades adotaram novas medidas em janeiro, como a proibição de motocicletas, dia e noite, e o fechamento de alguns mercados "que alimentam terroristas com combustível e cereais ", explicou Tidjani Ibrahim Katiella.

O governo também renovou o estado de emergência, em vigor nessa área desde 2017.