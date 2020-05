Três jogadores do Vitória Guimarães testam positivo para coronavírus

Três jogadores do Vitória Guimarães testaram positivo para o novo coronavírus, anunciou o clube do norte de Portugal, que retomou os treinamentos individuais para se preparar para a retomada do campeonato, no final de maio.

Os jogadores estão "assintomáticos" e em "quarentena", disse o clube no comunicado, sem informar os nomes.

Os casos foram detectados em um teste realizado na sexta-feira com todo o elenco e a comissão técnica, informou o clube.

Com pouco mais de mil mortos em um país de dez milhões de habitantes, o governo abriu as portas na última quinta-feira para a realização das últimas dez rodadas do campeonato e a final da Copa de Portugal. O futebol vai voltar no final de maio e com portões fechados.

Quando a competição foi interrompida em março, o Porto era o líder com uma vantagem de um ponto sobre o Benfica. Antes dos três casos do Guimarães, pelo menos um outro jogador havia testado positivo, na semana passada, entre os menores de 23 anos do Belenenses, de Lisboa.