Mais de 4 milhões de casos declarados de coronavírus no mundo

O número de pessoas contaminadas com o novo coronavírus em todo o mundo ultrapassou oficialmente quatro milhões, com mais de três quartos desse total de casos registrados na Europa e nos Estados Unidos, segundo uma contagem da AFP baseada em fontes oficiais atualizada neste sábado às 19H00 de Brasília.

Até esse horário foram registrados pelo menos 4.001.437 casos de infecção, com 277.127 mortes, principalmente na Europa - o continente mais atingido, com 1.708.648 diagnósticos positivos e 155.074 falecimentos - e nos Estados Unidos, com 1.305.544 contaminados e 78.320 vítimas fatais.