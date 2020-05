Roland Garros não descarta realização do torneio com portões fechados

O presidente da Federação Francesa de Tênis (FFT), Bernard Giudicelli, não excluiu a possibilidade de o próximo torneio de Roland Garros, adiado de maio para setembro, devido à pandemia do novo coronavírus, ser disputado com portões fechados.

"Não descartamos nenhuma opção. Seria se perder em conjecturas privilegiar uma só, no momento em que a falta de visibilidade é real", disse Giudicelli em entrevista ao Journal du Dimanche (JDD).

Mas para o organizador do Grand Slam disputado em quadras de saibro, "organizá-lo com portões fechados permitiria fazer girar uma parte do modelo econômico, direitos de televisão e patrocinadores. Não deve ser descartado", acrescentou o chefe do torneio parisiense.

Roland Garros foi adiado para 20 de setembro devido à pandemia de COVID-19, embora Giudicelli não tenha descartado adiá-lo por mais uma semana. "Dia 20 ou 27 de setembro não muda muita coisa", explicou.

Na quinta-feira passada, a FFT anunciou que todos os ingressos comprados para o torneio seriam reembolsados.

A federação francesa surpreendeu em meados de março ao decidir unilateralmente, sem consultá-la, mudar Roland Garros para setembro, causando inúmeras críticas.

A federação francesa surpreendeu em meados de março ao decidir unilateralmente, sem fazer uma consulta, adiar Roland Garros para setembro, causando inúmeras críticas.

"Tomamos essa decisão em consciência e responsabilidade. Quero até dizer que, como um bom pai de família. O torneio é a força motriz do tênis na França, é o que alimenta todos os atores de nosso ecossistema. Neste momento, o primeiro que vem à cabeça são eles", argumentou Giudicelli.

Wimbledon, que seria realizado de 29 de junho a 12 de julho, foi cancelado, enquanto o US Open permanece dentro do calendário (de 31 de agosto a 13 de setembro).

Os circuitos ATP e WTA estão suspensos desde o início de março até pelo menos meados de julho.