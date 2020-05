O hexacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton garantiu que está se sentindo renovado se sentir graças ao adiamento do início da temporada de Fórmula 1 como resultado do novo coronavírus, "um tipo de licença sabática" que é "quase uma benção" para o piloto britânico de 35 anos.

O atual campeão do mundo explicou, em um vídeo divulgado por sua equipe Mercedes, que sua ausência forçada dos circuitos, devido ao cancelamento ou adiamento das 10 primeiras corridas da temporada (de um total de 22), o que faz com que o campeonato não comece antes de julho, é "quase uma benção de certa maneira, pois nos permite apreciar ainda mais as coisas que amamos e o que fazemos".

Com essa pausa, Hamilton, que busca igualar o recorde de sete títulos do alemão Michael Schumacher, disse que se sentiu "mais revigorado e saudável do que nunca".

"Houve momentos ao longo dos últimos cinco anos em que eu me dizia que um descanso seria bom para meu corpo e meu espírito", afirmou o britânico.

"Nunca é bom para um atleta em seus melhores anos tirar um ano de folga, mas recebemos uma espécie de licença sabática e eu gosto disso", acrescentou.

A temporada de Fórmula 1 deveria começar, a princípio, no dia 5 de julho com o Grande Prêmio da Áustria em Spielberg, com portões fechados para impedir a propagação do coronavírus.

Para Hamilton, que não participou de nenhum dos GPs virtuais organizados desde o início do confinamento, a perspectiva de correr sem público propicia "um verdadeiro sentimento de vazio porque os fãs fazem parte da corrida".

"Não sei o quão emocionante será para as pessoas assistirem na televisão, mas será melhor que nada", concluiu.