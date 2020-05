Casos confirmados de coronavírus ultrapassam marca de 4 milhões no mundo

São Paulo, 09/05/2020 - O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus em todo o mundo ultrapassou a marca de 4 milhões, de acordo com levantamento da plataforma de compilação de dados Worldometers. Os dados atualizados neste domingo apontam para um total de 4,042 milhões de casos confirmados, com mais de 1,4 milhão de recuperados e o número de vítimas fatais pela covid-19 chegando a 276.945.



Os Estados Unidos ocupam a primeira posição no mundo em relação ao número de mortos que, segundo a plataforma, atinge 78,7 mil até o momento. O país tem também o maior número de pessoas infectadas, 1,32 milhão, o que é mais de 1 milhão superior ao registrado no segundo país com maior número de casos, a Espanha.



Em relação aos óbitos, a maior economia do mundo é seguida pelo Reino Unido, com 31.241 mortes, e pela Itália, que registrou um total de 30.201 vítimas fatais. O Brasil aparece na sexta posição do ranking, abaixo ainda da Espanha, com 26.478 mortes, e da França, que teve 26.230 óbitos.



De acordo com os dados compilados pela Worldometers, o País tem 147.003 casos confirmados, 59.297 pessoas recuperadas e um número de mortes que supera a marca de 10 mil, para 10.037. Os últimos números divulgados pelo Ministério da Saúde, ontem, mostraram que o País tinha 145.328 mil casos, com 9.897 mortes por covid-19, sendo 751 registradas em 24 horas, um novo recorde diário.