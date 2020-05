Líderes da União Europeia ressaltam a solidariedade em meio à pandemia

Os líderes dos Governos que integram a União Europeia (UE) celebraram, neste sábado, a solidariedade que os mantêm unidos no combate ao novo coronavírus. Em vídeo publicado no twitter da instituição, os 27 chefes de Estado e de Governo, além dos representantes de três instituições do grupo enviam mensagens de otimismo sobre o momento de crise global por ocasião do Dia da Europa, que não terá comemorações por causa da pandemia.



Presente no vídeo, a chanceler alemã Angela Merkel ressaltou a necessidade de união neste momento. "Nosso objetivo é de que a Europa saia mais forte da pandemia e da crise da COVID-19", disse no vídeo.



Em publicação na sua conta da rede social, a Comissão Europeia repetiu o apelo.

"Somente unidos somos capazes de manter o projeto europeu, continuar preservando a paz e trabalhar por um futuro sustentável na Europa".