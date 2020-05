Ronaldo Jacaré é diagnosticado com COVID-19 antes de luta pelo UFC 249

O lutador brasileiro Ronaldo Jacaré deu positivo para COVID-19 em exames médicos que antecederam o UFC 249, no qual estava escalado para lutar com o jamaicano Uriah Hall, neste sábado, no estado da Flórida, informou a ESPN nesta sexta-feira.

Segundo a emissora, a luta pela categoria dos médios foi cancelada.

Segundo a ESPN, ao chegar à Flórida na quarta-feira, o o brasileiro relatou suas suspeitas de que alguns de seus familiares poderiam estar com coronavírus.

Jacaré foi submetido ao teste e foi isolado em um hotel aguardando os resultados, que foram divlgados nesta sexta-feira com diagnóstico positivo.

O UFC-249, realizado em Jacksonville, será o primeiro evento do UFC (The Ultimate Fighting Championship) desde 14 de março, depois de várias tentativas fracassadas de retomar suas lutas no meio da pandemia.