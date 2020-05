Itália ultrapassa os 30 mil mortos por coronavírus

Aos poucos, aumenta a circulação de pessoas nas ruas de Roma, que tem monumentos belíssimos, como o Coliseu (foto: Alberto Pizzoli/AFP)



A Itália ultrapassou a marca de 30 mil mortes por COVID-19, após 243 óbitos em 24 horas, anunciou a Proteção Civil ontem. Com 30.201 óbitos, o país é o segundo mais afetado da Europa, depois que o Reino Unido a ultrapassou, na terça-feira. Apesar do número de mortos, o total de pacientes e pessoas em terapia intensiva traz esperanças após dois meses de confinamento. No mundo, o número de mortos ultrapassou 270 mil.

O registro de óbitos em 24 horas foi menor ontem que o anotado na quinta-feira (274) e na quarta-feira (369). O número total de pacientes continua a diminuir e agora totaliza 87.961, contra 89.624 no dia anterior. A mesma tendência é registrada com os pacientes em terapia intensiva, que somavam 1.168, contra 1.311 na quinta-feira.

A região mais afetada continua sendo o Norte da Lombardia, o motor econômico do país, com 14.839 mortes e 80.723 contágios confirmados. Em seguida estão Emilia-Romagna (3.797 mortes, 26.598 casos) e Piemonte (3.305 mortes, 28.368 casos). "A curva continua caindo, é um fato positivo. Há regiões em que há circulação notável (do vírus), outras com circulação média e outras com baixa circulação", explicou o presidente do Instituto Superior de Saúde (ISS), Silvio Brusaferro.

"Ainda assim, estamos registrando um número muito baixo de casos em todas as regiões, incluindo a Lombardia", enfatizou. Brusaferro explicou que, para aproximadamente 10% a 12% das vítimas oficiais da epidemia da COVID-19, a principal causa de morte foi outra doença. "Para a grande maioria dos casos, a infecção por coronavírus foi a principal causa de morte", enfatizou. "De 10% a 12%, a morte foi relacionada a doenças crônicas agravadas pela infecção", acrescentou Brusaferro.





NO MUNDO Segundo os dados compilados pela Universidade Johns Hopkins, a pandemia do novo coronavírus já foi responsável por mais de 270 mil mortes no mundo todo. Até o início da tarde de ontem, a instituição contabilizava 271.732 óbitos causados pela COVID-19. Já o número global de infectados chegou a 3.889.841, se aproximando da marca de 4 milhões de casos confirmados.

Os Estados Unidos lideram a lista da Johns Hopkins, tanto no número de infectados, com 1.236.052, quanto em óbitos – 76.032 mortes registradas. Em número de óbitos, o segundo colocado é o Reino Unido, com 31.315 mortes pela doença.

Na manhã de ontem, o governo britânico informou que 626 pessoas morreram de COVID-19.

A Espanha, país logo abaixo dos EUA no número de infectados, reportou um acréscimo de 1.095 casos do novo coronavírus, além de 229 novas mortes em 24 horas, número pouco acima ao que foi informado na quinta-feira, quando o governo espanhol contabilizou 213 óbitos em um dia.

Ao todo, a Espanha registrou 222.857 doentes e 26.299 mortos pela COVID-19.

Já passado o pico da pandemia no país, a Espanha estuda flexibilizar a quarentena em algumas de suas regiões, entre as quais não fará parte a comunidade de Madrid, de acordo com autoridades do governo ouvidas pelo jornal local El País.