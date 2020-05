Comércios da Califórnia reabrem com cautela pela pandemia

Zohrab Mahdessian voltou a abrir sua floricultura em Los Angeles nesta sexta-feira (8) após sete semanas fechada por causa da pandemia do novo coronavírus.

As autoridades da Califórnia decidiram flexibilizar o confinamento imposto para conter a disseminação do vírus, permitindo a alguns comércios, como livrarias, lojas de música e roupas, além das floriculturas, retomarem suas operações.

E para Mahdessian, o momento não poderia ser mais oportuno: assim como no Brasil, no domingo é dia das mães nos Estados Unidos e as encomendas não param de chegar.

"É bom que aconteça no dia das mães, assim posso recuperar parte das perdas que tive", disse à AFP este armênio de 58 anos, 20 dos quais dedicou à sua floricultura, a Jasmine's Garden, no bairro Los Feliz.

"Fico preocupado com o depois", acrescentou. "Não sei como serão as coisas porque o vírus permanece e não acho que o negócio fique como antes. Esperemos que melhore com o tempo".

Às cinco da manhã, ele fazia fila com seu carro no mercado atacadista de flores, que também abriu nesta sexta, para se abastecer com tudo o que precisava. Seu fornecedor de confiança o havia alertado duas horas antes para que chegasse cedo para conseguir bons produtos.

Ele comprou rosas, orquídeas, suculentas, girassóis.... Há muito pouco, teve que jogar no lixo 1.500 dólares em plantas quando veio a ordem de fechamento de negócios não essenciais para conter o coronavírus.

O mercado estava uma loucura: uma multidão caminhando de um lado para outro, alguns levando caixas de rosas na cabeça, outros empurrando carrinhos lotados, uma gritaria e um alvoroço muito similar aos velhos tempos.

"Vemos as máscaras, mas não há distanciamento social... Isso dá um pouco de medo", contou Mahdessian. "É que todo mundo precisa de flores, se entende este caos, as pessoas precisam se reabastecer depois destas sete semanas perdidas", justificou.

Nesta primeira fase de reabertura, os clientes não podem entrar e passear pelas lojas. Têm que ir pegar seus pedidos na calçada.

As concessionárias de carros também podem abrir sob estritas medidas de distanciamento social nos 'show rooms'.

A editora de cinema Elisa Cohen, que comprou um arranjo de rosas na Jasmine's Garden, disse que não estava muito à vontade com a decisão de reabertura.

"Fico preocupada de que tenhamos novos surtos", afirmou. "Não acho que vá a nenhuma loja, vim aqui porque eu o conheço".

- "Poucas flores" -

A Califórnia soma mais de 2.250 mortes por COVID-19, 60% delas no condado de Los Angeles, onde muito poucas lojas decidiram retomar suas operações.

Na livraria Skylight, a poucos quarteirões da floricultura, um cartaz na porta dizia: "Nossa loja não estará aberta fisicamente. Exige muito esforço fazer esta máquina andar e funcionar sem problemas".

Em Hollywood, as lojas de suvenires permaneceram fechadas com um punhado de turistas nos arredores do Hard Rock Cafe, que pôs uma mesa na calçada para vender mercadorias.

Algumas lojas em Venice Beach se preparavam para reabrir, diferentemente da vizinha Santa Mônica, cujo bulevar comercial, o Promenade, estava deserto, com cartazes similares nas portas das lojas prometendo "reabertura em breve".

"Não me surpreende que não abram tão rápido", disse Maggy, uma sexagenária que passava por lá. "A menos que seja algo muito específico ou de uma loja muito específica, é mais fácil e seguro pedir pela internet e receber na porta de casa".

A Califórnia, a quinta economia do mundo, tem sido duramente afetada pela pandemia, que fez disparar o desemprego e provocará prejuízos de centenas de bilhões de dólares.

Enquanto Mahdessian organiza as flores em sua loja e adianta encomendas, o telefone não para de tocar.

Ele tem umas 70 encomendas, menos que as 150 que costumava receber para a data, que depois do dia de São Valentim, em 14 de fevereiro, quando se comemora o dia dos namorados no país, é o mais movimentado do ano.

Pedro ainda não sabe se poderá superar esta crise sem precedentes.

"Veremos depois deste fim de semana", afirmou. "Se o negócio continuar, permanecerá aberto, mas se fizer a metade ou um quarto do meu faturamento, terei que considerar outras opções", como fechar.