Peru estende confinamento até 24 de maio por COVID-19

O Peru estendeu o confinamento nacional que expirou no domingo por duas semanas porque, apesar de registrar uma queda, a taxa de infecções por COVID-19 ainda é alta, anunciou o governo nesta sexta-feira.

"Temos que prolongar o estado de emergência por duas semanas, até domingo, 24 de maio", disse o presidente peruano Martín Vizcarra, durante uma conferência de imprensa virtual sobre o estado da nova pandemia de coronavírus.

O presidente justificou a nova extensão, a quarta desde o início do confinamento, em 16 de março, alegando que a taxa de contágio ainda é alta em comparação com a que existia no início da quarentena.

"Os resultados (do confinamento) conseguiram diminuir o nível mais alto de contágio, de uma magnitude de 3 (três infectados por cada pessoa infectada) para cerca de pouco mais de um", explicou o presidente.

"Ainda não atingimos o objetivo de diminuir a taxa de contágio para menos de um paciente, temos que diminuir mais, esse é o grande desafio", destacou Vizcarra.

O Peru é o segundo país latino-americano - atrás do Brasil -, com o maior número de infecções por coronavírus, com mais de 58.520 pessoas e mais de 1.600 mortes por essa doença respiratória, desde o primeiro caso, em 6 de março.