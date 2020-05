Itália supera marca de 30 mil mortes por covid-19

A Itália chegou nesta sexta-feira, 8, a um total de 30.201 mortes em decorrência da covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, com as 243 registradas no boletim apresentado pela agência de Defesa Civil.



A curva de contágio é ainda ligeiramente inferior, com 1.327 casos nas últimas 24 horas, metade deles na Lombardia, no norte do país, que continua sendo a região mais afetada pela pandemia.



O número total de casos desde que o vírus foi detectado na Itália, em 20 de fevereiro, é de 217.185, dos quais 99.023 já foram curados (mais de 2,7 mil entre ontem e hoje), segundo dados da Defesa Civil.



Já o número de positivos atuais, que agora está próximo aos 88 mil, também continua em queda, com 1.663 a menos que ontem. Além disso, os pacientes internados diminuíram em menos de 15 mil, e os internados em Unidades de Terapia Intensiva (1.168), 143 a menos do que ontem.



As regiões mais afetadas continuam sendo as do norte, com a Lombardia à frente, seguida por Piemonte e Emilia-Romana. (Com agências internacionais)