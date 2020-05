França tem 243 novas mortes por coronavírus e chega a 26.230 óbitos

A epidemia de coronavírus deixou 243 mortos nas últimas 24 horas na França, elevando o número total de 1º de março para 26.230 mortes, informou a Diretoria Geral de Saúde (DGS) nesta sexta-feira.

A pressão sobre os serviços de terapia intensiva continua caindo, com 93 a menos pacientes com COVID-19 desde quinta-feira, ou 2.868 casos graves em um total de 22.724 pessoas atualmente hospitalizadas por infecção por coronavírus.

Em relação aos óbitos, 16.497 (+111) foram registrados em hospitais e 9.733 (+132) em lares de idosos e outros estabelecimentos médico-sociais.

Quatro regiões - Auvergne-Rhône-Alpes (centro-leste), Ile de France, Grand-Est e Hauts-de-France (norte) - respondem por 72% dos casos hospitalizados, informou o DGS.

As últimas três regiões fazem parte, juntamente com a Borgogne Franche-Condado (centro-leste), das quatro regiões em que a saída do confinamento prevista para segunda-feira será mais limitada.