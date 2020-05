Governador de São Paulo prolonga a quarentena, desafiando Bolsonaro

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou nesta sexta-feira (8) que por causa do aumento no número de casos da COVID-19 decidiu prolongar a quarentena até o próximo 31 de maio no estado, ignorando as pressões do presidente Jair Bolsonaro, contrário ao confinamento.

"Eu gostaria de dar uma notícia diferente, mas o cenário é desolador. Teremos que prorrogar a quarentena até 31 de maio", disse Doria, em uma coletiva de imprensa.

São Paulo, o estado mais rico e povoado do país, com 45,9 milhões de habitantes, se transformou no epicentro da pandemia no país, com cerca de um terço dos mais de 135.000 casos e 9.146 mortes registradas até a última quinta.

Doria havia declarado uma quarentena parcial em 24 de março, que foi por várias vezes prolongada. Nesta sexta-feira, planejava-se anunciar um plano de flexibilização e recuperação econômica que seria aplicado por setor a partir do dia 11 de maio.

No entanto, o governador optou por prolongar o confinamento, já que nas últimas semanas a medida não foi totalmente respeitada, causando um aumento no número de casos da COVID-19.

"Estamos todos atravessando o pior momento desta pandemia, só nao vê quem está cego pelo ódio ou pela ambição pessoal", enfatizou Doria.

Na última quinta-feira, Bolsonaro foi sem convite prévio, junto a um grupo de empresários, à sede do Supremo Tribunal Federal em Brasília para questionar as medidas de quarentena declaradas em São Paulo, Rio de Janeiro e na maioria dos estados brasileiros.