Criança de 5 anos morre em Nova York por doença possivelmente ligada ao coronavírus

Um menino de cinco anos morreu em Nova York de uma doença inflamatória com sintomas próximos da doença de Kawasaki, que provavelmente está ligada à COVID-19, informou nesta sexta-feira o governador Andrew Cuomo.

O estado de Nova York registrou 73 casos de crianças em estado grave, com sintomas consistentes com a doença de Kawasaki e a síndrome do choque tóxico, disse Cuomo em entrevista coletiva.

"Na quinta-feira passada, um garoto de cinco anos morreu de complicações relacionadas ao COVID-19" e "pode haver outras (mortes) que estão sendo investigadas", informou.

O departamento de saúde do estado investiga esses casos.

Na terça-feira, o prefeito de Nova York Bill de Blasio havia relatado 15 crianças com essa síndrome inflamatória grave na cidade.

Dos 15 casos identificados, quatro apresentaram resultado positivo para a doença covid-19 e seis já possuíam os anticorpos que demonstram que tiveram a doença.

Crianças e jovens apresentaram dor abdominal, vômito, erupção cutânea e febre persistente, sintomas consistentes com a síndrome do "choque tóxico" e a doença infantil de Kawasaki.

O governo municipal solicitou que hospitais e centros médicos estivessem atentos a esses sintomas e relatassem os possíveis casos, a fim de identificar se há uma correlação com a doença de COVID-19.

As crianças afetadas podem precisar de hospitalização em terapia intensiva e suporte cardíaco e respiratório, disse Blasio.

No final de abril, o Serviço Nacional de Saúde Britânico (NHS) havia alertado sobre esta doença. Outros países que haviam detectado uma situação semelhante se seguiram: Espanha, França e Bélgica, entre outros.

Os médicos britânicos que analisaram os oito primeiros casos observados em Londres escreveram na revista médica The Lancet que poderia ser "um novo fenômeno que afeta crianças que não apresentaram sintomas e para quem a infecção por SARS-CoV-2 se manifesta como uma síndrome hiperinflamatória".

A maioria das crianças afetadas responde positivamente aos tratamentos. A doença de Kawasaki causa inflamação dos vasos sanguíneos em crianças (erupções cutâneas, linfonodos, conjuntivite, problemas cardíacos nos tipos mais graves).