Criança de 5 anos morre em Nova York por doença possivelmente ligada ao coronavírus

Um menino de cinco anos morreu em Nova York de uma doença inflamatória com sintomas próximos da doença de Kawasaki, que provavelmente está ligada à COVID-19, informou nesta sexta-feira o governador Andrew Cuomo.

O estado de Nova York registrou 73 casos de crianças em estado grave, com sintomas consistentes com a doença de Kawasaki e a síndrome do choque tóxico, disse Cuomo em entrevista coletiva.

O departamento de saúde do estado está investigando a morte, informou.

Há duas semanas, vários países notificaram casos de crianças afetadas por esses sintomas próximos de uma condição rara, a doença de Kawasaki. O vínculo com a COVID-19 não foi formalmente estabelecido, mas os cientistas acreditam que ser provável.