A taxa de desemprego nos Estados Unidos subiu 4,4% em março para 14,7% em abril, após a perda de 20,5 milhões de empregos pela pandemia do coronavírus no mês passado, segundo dados publicados nesta sexta-feira pelo Departamento do Trabalho.

"O emprego sofreu redução em praticamente todos os principais setores industriais, com uma queda mais marcada nos setores de lazer e hotelaria", informou o Departamento do Trabalho.