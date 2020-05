Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

A Velodyne Lidar, Inc. anunciou hoje um contrato de vendas plurianual com a GeoSLAM, líder global de mercado em soluções de tecnologia geoespacial 3D. A GeoSLAM usa sensores Velodyne lidar em seu scanner móvel ZEB-HORIZON, que mapeia ambientes internos, subterrâneos e de difícil acesso em 3D, sem a necessidade de GPS.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200508005188/pt/

GeoSLAM uses Velodyne's Puck LITE? sensor in its ZEB-HORIZON mobile scanner that provides 3D mapping of indoor, underground and difficult to access environments without the need for GPS. (Photo: GeoSLAM)

Os sensores Puck LITE? da Velodyne permitem que os sistemas GeoSLAM obtenham captura de dados de medições complexas de até 100 metros de distância, proporcionando resultados rápidos que podem economizar tempo e dinheiro. A ZEB-HORIZON atende a uma ampla variedade de soluções, incluindo modelagem de informações de edifícios (BIM), construção, imóveis, levantamento e mineração. Em um aplicativo inovador, os pesquisadores da Virginia Tech estão levando um campo de batalha da Primeira Guerra Mundial para salas de aula e museus, com o mapeamento ZEB-HORIZON como parte da experiência de realidade virtual. Os scanners GeoSLAM também estão em implantação pelo Entropy Group, para mapear escolas de ensino fundamental e médio (K-12) nos Estados Unidos e fornecer aos socorristas plantas detalhadas em situações de emergência.

"O trabalho com a Velodyne abriu novas possibilidades para a coleta de dados geoespaciais, permitindo que as empresas capturem, processem e entendam o mundo ao seu redor", disse Darren Burford, diretor de receita do GeoSLAM. "Combinamos os sensores Velodyne com nosso robusto algoritmo SLAM para criar um produto móvel fácil de usar, que pode gerar nuvens de pontos 3D em tempo real".

"O GeoSLAM está ajudando as empresas a transformar seus negócios com soluções de mapeamento em 3D para qualquer lugar, permitindo a rápida coleta de dados em diversos ambientes", disse Erich Smidt, diretor executivo da Europa, Velodyne Lidar. "Suas soluções demonstram como os sensores Velodyne podem ajudar os tomadores de decisão a criar gêmeos digitais - réplicas digitais de estruturas físicas e outras áreas de interesse - que possuem grande precisão e detalhes".

Os sensores Velodyne Puck LITE oferecem imagem de alta resolução para medir e analisar ambientes internos, externos e subterrâneos. Projetado para aplicações que exigem um sensor com baixo peso e tamanho compacto, o Puck LITE oferece excelente resolução e desempenho para aplicações UAV / drone, de mão e de veículo. Ele proporciona visão ambiental completa de 360 graus, para fornecer dados 3D em tempo real.

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne oferece soluções lidar inteligentes e poderosas para autonomia e assistência ao condutor. Com sede em San José, Califórnia, a Velodyne é conhecida em todo o mundo por seu portfólio de revolucionárias tecnologias de sensores lidar. David Hall, fundador da Velodyne, inventou em 2005 os sistemas lidar de visão surround em tempo real como parte da Velodyne Acoustics. A invenção de Hall revolucionou a percepção e autonomia para nova mobilidade, mapeamento, robótica e segurança automotiva. A linha de produtos de alto desempenho da Velodyne inclui uma grande variedade de soluções de sensores, incluindo o economicamente acessível Puck?, o versátil Ultra Puck?, o Alpha Prime? para autonomia avançada, o Velarray? otimizado para ADAS e o Vella?, revolucionário software para assistência ao condutor.

Sobre a GeoSLAM (www.geoslam.com)

Sediada no Reino Unido, a GeoSLAM é líder de mercado global em tecnologia de mapeamento móvel 3D "em qualquer lugar". Sua tecnologia portátil e única é adaptável a todos os ambientes, especialmente espaços internos, subterrâneos ou de difícil acesso, fornecendo mapeamento em 3D preciso, sem necessidade de GPS. A tecnologia GeoSLAM é fácil de usar e em poucos minutos os clientes podem criar um modelo 3D altamente preciso de seu ambiente. A empresa foi fundada em 2012 como uma joint venture entre a CSIRO (Agência Nacional de Ciências da Austrália) e a 3D Laser Mapping. Atendendo aos setores de agrimensura, engenharia, mineração, silvicultura, gerenciamento de ativos e instalações, a GeoSLAM possui uma rede global em expansão de mais de 70 distribuidores - incluindo mais de 15 locais nos EUA - https://geoslam.com/contact/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200508005188/pt/

Contato de mídia Landis Communications Inc. Sean Dowdall (415) 286-7121 velodyne@landispr.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.