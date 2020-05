Balanço do novo coronavírus no mundo às 16h de Brasília

O novo coronavírus causou ao menos 266.919 mortes no mundo desde que apareceu em dezembro na China, segundo balanço feito pela AFP com base em fontes oficiais nesta quinta-feira (7) às 19h GMT (16h de Brasília).

Desde o começo da epidemia, foram contabilizados mais de 3.806.440 casos de contágio em 195 países e territórios. A cifra de casos diagnosticados como positivos só reflete, no entanto, parte da totalidade de contágios por causa das políticas díspares dos diferentes países para diagnosticar os casos, pois alguns só o fazem com as pessoas que precisam de hospitalização.

As autoridades consideram que até agora pelo menos 1.197.100 pessoas se curaram da doença.

Desde a quarta-feira às 16h de Brasília foram registradas 6.372 novas mortes e 95.826 contágios no mundo. Os países que reportaram mais óbitos foram Estados Unidos, com 2.862 novos falecimentos, Brasil (615) e Reino Unido (539).

O número de mortes nos Estados Unidos, que registraram sua primeira morte vinculada ao vírus no começo de fevereiro, chegou a 74.844. O país teve 1.244.119 contágios. As autoridades consideram que 189.910 pessoas se curaram.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados pela pandemia são Reino Unido (30.615 mortos e 206.715 casos), Itália (29.958 mortos e 215.858 casos), Espanha (26.070 mortos e 221.447 casos) e França (25.987 mortos e 174.791 casos).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é o que tem a maior taxa de mortalidade, com 73 mortes por 100.000 habitantes, seguido de Espanha (56), Itália (50), Reino Unido (45) e França (40).

A China continental (exceto Hong Kong e Macau), onde a epidemia emergiu no fim de dezembro, tem um total de 82.885 pessoas contagiadas, das quais 4.633 morreram e 77.957 se curaram totalmente. Nas últimas 24 horas, foram registrados dois novos casos e nenhuma morte.

Nas últimas 24 horas, as Comores anunciaram as primeiras mortes vinculadas ao novo coronavírus.

Desde o começo da epidemia e até esta quinta-feira às 19h GMT (16h de Brasília), a Europa somava 151.576 falecidos (1.655.117 contágios); Estados Unidos e Canadá, 79.328 (1.308.935); América Latina e Caribe, 16.489 (305.604); Ásia, 10.001 (269.025); Oriente Médio, 7.335 (206.208); África, 2.065 (53.334), e Oceania, 125 (8.223).

Este balanço foi feito com base em dados das autoridades nacionais, compilados pelos escritórios da AFP e com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Por causa das correções emitidas pelas autoridades ou pela publicação posterior de dados, as cifras com variações nas últimas 24 horas podem ser diferentes com relação às publicadas no dia anterior.