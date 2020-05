Novo coronavírus matou mais de 10.000 pessoas na Ásia

A pandemia do novo coronavírus causou a morte de mais de 10.000 pessoas na Ásia, pouco menos da metade na China, onde surgiu no fim de 2019, segundo um balanço estabelecido pela AFP com fontes oficiais às 19h GMT (16h de Brasília) desta quinta-feira (7).

Com um total de 10.001 mortes e 269.025 casos, a Ásia está longe da Europa (151.576 mortes) e de Estados Unidos e Canadá (79.328 somados), os mais atingidos pela pandemia de COVID-19, que matou 266.919 pessoas no mundo. A China (4.633 mortos), onde só um morto foi reportado em três semanas, a Índia (1.783) e a Indonésia (930) são os países asiáticos mais afetados.