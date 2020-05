Mais de 900 talibãs libertados em troca de presos com Cabul

Mais de 900 combatentes do Talibã foram libertados por Cabul como parte da troca de prisioneiros contida no acordo assinado no final de fevereiro em Doha pelos Estados Unidos e os insurgentes, anunciou nesta quinta-feira uma autoridade afegã.

"Até agora, 933 detentos do Talibã foram libertados das prisões afegãs", disse à AFP Javed Faisal, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional do Afeganistão.

Em troca, o Talibã libertou 132 detidos, disse à AFP o porta-voz do movimento, Zabihullah Mujahid.

O acordo de 29 de fevereiro entre os Estados Unidos e o Talibã prevê a retirada de forças estrangeiras do Afeganistão dentro de 14 meses, sob a condição de que os insurgentes cumpram alguns compromissos de segurança e realizem negociações com o governo sobre o futuro do país.

Além disso, o acordo ratifica uma extensa troca de prisioneiros: 5.000 talibãs detidos por Cabul contra 1.000 membros das forças afegãs nas mãos dos insurgentes.

