Comunicado do Business Wire :Alliance to End Plastic Waste

A Alliance to End Plastic Waste (Aliança para Acabar com o Desperdício de Plástico, a Alliance) anunciou hoje uma parceria com a Fundação ASASE para apoiar as mulheres empresárias que trabalham para reduzir o lixo plástico na comunidade. A iniciativa chamada Closing the Loop usa um modelo de economia circular para permitir que as comunidades locais se beneficiem do lixo plástico descartado, coletando, reprocessando e revendendo.

Encerrar o cicloinicia o apoio da Alliance a projetos baseados na África. Inicialmente lançado pela ASASE em 2018 para fornecer capital semente inicial para equipar uma planta de reprocessamento de resíduos plásticos e oferecer treinamento técnico e de gestão de negócios a mulheres empresárias para administrar a planta de reciclagem com fins lucrativos. Nos primeiros doze meses, o projeto criou oito empregos na comunidade e desviou 35 toneladas (métricas) de plástico dos resíduos. Em parceria com a Alliance, a capacidade da planta de reprocessamento aumentará para desviar 2.000 toneladas (métricas) de resíduos de plástico por ano e criar ainda mais empregos.

"Um pilar fundamental para acabar com o lixo plástico no meio ambiente é o impacto sustentável que ele trará ao bem-estar das comunidades locais. Nossa parceria com a ASASE é especialmente significativa porque Fechar o ciclo é o passo certo para um modelo de economia circular. Beneficia diretamente aqueles que vivem em áreas que não têm acesso a sistemas de coleta e classificação de resíduos plásticos. Essa iniciativa é uma ação simples, mas escalável, apoiando as mulheres inspiradoras de Gana que estão construindo comunidades em direção a um caminho para acabar com o desperdício de plástico no meio ambiente", disse Jacob Duer, presidente e diretor executivo da Alliance to End Plastic Waste.

"O que mais valorizamos em nossa parceria com a Alliance to End Plastic Waste é o acesso à experiência em gerenciamento de resíduos, que podemos aproveitar agora em nosso projeto, multiplicando efetivamente o impacto do financiamento fornecido pela Alliance para nosso projeto", comenta Dana Mosora, fundadora e diretora geral da Fundação ASASE.

A parceria também abriu a possibilidade de trazer a experiência do parceiro acadêmico, o Instituto Federal Suíço de Tecnologia, em áreas de desenvolvimento de novas aplicações no mercado final e na concepção de um novo sistema de financiamento para a gestão de resíduos plásticos no Gana.

A usina de reciclagem processa uma variedade de resíduos de plástico, desde saquetas de água (PEBD) até frascos de shampoo e detergente (PEAD) e grandes recipientes de óleo de cozinha (PEAD), convertendo-os em moinhos. As trituradoras são vendidas aos recicladores para fabricar itens como blocos de pavimentação, chapas para construção, bacias e revestimentos, a maioria dos quais volta para a comunidade.

Sobre:

A Alliance to End Plastic Waste é uma organização sem fins lucrativos que reúne indústria, governo, comunidades e sociedade civil na luta pelo fim do lixo plástico.

A ASASE Foundationpermite que as mulheres empresárias ganenses desempenhem um papel fundamental na retirada do lixo plástico de Accra, para o benefício de suas próprias comunidades.

